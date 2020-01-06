حفل الكاف | دعوة رسمية لرئيس الأهلي “محمود الخطيب”

اعلن النادي الأهلي المصري اليوم الإثنين أن رئيس النادي محمود الخطيب تلقى دعوه رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لحضور إحتفالية أختيار أفضل لاعب في أفريقيا التي ينظمها الاتحاد الأفريقي مساء غداً الثلاثاء بالغردقة.

وذكر النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم الإثنين أن الدعوة جاءت للخطيب بصفته أحد أبرز أساطير الكرة الإفريقية على مدار تاريخها، ورئيس أكبر نادٍ في القارة .. وكان كاف قد أختار في وقت سابق الخطيب سفيرًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر، لاسيما أنه أول لاعب مصري يحصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب أفريقي عام .1983

وأضاف البيان :”سبق أن لبى رئيس الأهلي دعوة الاتحاد الإفريقي وتواجد في مؤتمر توقيع عقد رعاية حفل اختيار أفضل لاعب في إفريقيا والذى أقيم في سبتمبر من العام الماضي بالغردقة”.

وتابع البيان “أيضًا حرص محمود الخطيب على قبول دعوة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمشاركة في إجتماعات جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي مع منظومة الاتحاد الإفريقي برئاسة أحمد أحمد، التي عقدت مؤخرًا في القاهرة؛ لمناقشة تطوير الكرة في القارة السمراء، وبعض الأمور الخاصة بمسابقاتها، وسبل تطوير اللعبة والمنظومة، وإجراء بعض الإصلاحات، خاصة في ظل التغييرات الكبيرة في الفترة الأخيرة”.

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