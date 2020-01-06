حفل الكاف | حكيمي يصطدم بطموحات نيجيرية على لقب أفضل شاب

يتطلع الدولي المغربي أشرف حكيمي للاحتفاظ بجائزة أفضل لاعب أفريقي شاب ضمن جوائز الأفضل المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لعام 2019، وذلك للعام الثاني على التوالي، خلال الحفل الذي تستضيفه مدينة الغردقة المصرية غداً الثلاثاء.

ويتنافس حكيمي، نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، للحصول على الجائزة مع الثنائي النيجيري صامويل تشوكويزي و فيكتور أوسيمين لاعبي فياريال الإسباني وليل الفرنسي على الترتيب.

وكان حكيمي قد سبق له التتويج بالجائزة في العام الماضي، فيما سبق لأوسيمين الفوز بها عام .2015

وقدم حكيمي، الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن، أداء مميزاً مع دورتموند في عام 2019، الذي شهد خوضه 37 مباراة مع الفريق الألماني في مختلف المسابقات، أحرز خلالها 8 أهداف فيما صنع 7 أهداف أخرى.

وساهم النجم المغربي في تأهل دورتموند للأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، بعدما أحرز 4 أهداف في المباريات الست التي خاضها مع الفريق في المسابقة القارية، ليتصدر ترتيب هدافي الفريق في البطولة حتى الآن.

وكان حكيمي أول مغربي يسجل ثنائية في مباراة واحدة بدوري الأبطال، عندما أحرز هدفي دورتموند في مرمى مضيفه سلافيا براغ التشيكي في مرحلة المجموعات للبطولة، كما كان أصغر لاعب يسجل ثنائية في مباراة واحدة على مدار تاريخ دورتموند بدوري الأبطال، إذ حقق ذلك بعمر 20 عاما و332 يوماً.

وأختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) حكيمي مؤخراً ليكون ضمن تشكيلة أفضل أكتشافات عام 2019 بدوري أبطال أوروبا.

ورغم ذلك، لم يتوج حكيمي في العام المنقضي سوى ببطولة كأس السوبر الألماني، بعدما شارك في فوز دورتموند 2 / صفر على غريمه التقليدي بايرن ميونخ في أغسطس الماضي.

وعلى الصعيد الدولي، شارك حكيمي مع منتخب المغرب في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بمصر في الصيف الماضي، لكن رحلة المنتخب الملقب بـ(أسود الأطلس) توقفت مبكراً في المسابقة القارية، بعدما ودع البطولة من دور الستة عشر بالخسارة أمام بنين بركلات الترجيح.

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يذكر أن حكيمي هو ثاني لاعب عربي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد الأسطورة الجزائري رابح ماجر، وذلك عندما أحرز اللقب مع ريال مدريد الإسباني عام 2018، قبل أن تتم إعارته لصفوف دورتموند في نفس العام لمدة موسمين.

وسيجد حكيمي منافسة شرسة من تشوكويزي وأوسيمين، اللذين شاركا مع منتخب نيجيريا في بطولة أمم أفريقيا، وحصلا مع منتخب (النسور الخضراء المحلقة) على المركز الثالث.

ولعب تشوكويزي 6 مباريات مع المنتخب النيجيري في أمم أفريقيا، لكنه سجل هدفاً وحيداً فقط، فيما لعب مع فياريال 42 مباراة في كل البطولات عام 2019، أحرز خلالها 7 أهداف وقام بصناعة 4 أهداف أخرى.

في المقابل، خاض أوسيمين، الذي يلعب في خط الهجوم، مباراة وحيدة مع منتخب نيجيريا في أمم أفريقيا كانت في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع أمام منتخب تونس، لكنه شارك في 4 مباريات دولية أخرى في العام الماضي، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

ولعب أوسيمين مع فريق شارلوروا البلجيكي في النصف الأول من عام 2019، قبل أن ينضم لفريق ليل في فترة الأنتقالات الصيفية الماضية، حيث شارك في 18 مباراة مع الفريق البلجيكي بمختلف البطولات في العام المنصرم أحرز خلالها 11 هدفا وصنع هدفين.

وبزغت نجومية أوسيمين بشدة في موسمه الأول مع ليل، بعدما سجل 13 هدفا وصنع 4 أهداف في 24 مباراة لعبها مع الفريق في كل المسابقات.

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