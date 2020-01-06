اهداف مباراة يوفنتوس وكالياري فى الدوري الايطالي

سجل الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه يوفنتوس لاكتساح ضيفه كالياري 4 /صفر اليوم الاثنين 6-1-2020 على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، واستعادة صدارة الدوري الإيطالي “سيري أ”.
واستغل المهاجم البرتغالي خطأ دفاعياً ليفتتح التسجيل بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني ثم ضاعف التقدم من ركلة جزاء ليهز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري. وبعدها قدم تمريرة حاسمة إلى جونزالو هيجوايين ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 81، ثم أكمل رونالدو الرباعية من هجمة مرتدة بعد دقيقة واحدة.
وبهذا الفوز أصبح يوفنتوس في الصدارة برصيد 45 نقطة من 18 مباراة قبل أن يحل إنتر ميلان، المتأخر عنه حالياً بثلاث نقاط، ضيفاً على نابولي في وقت لاحق اليوم.
ورفع رونالدو رصيده إلى 15 هدفاً بشكل عام هذا الموسم منها 13 في الدوري الايطالي.
اليكم اهداف مباراة يوفنتوس وكالياري اليوم فى الدوري الايطالي
الهدف الاول ليوفنتوس – كريستاينو رونالدو
الهدف الثاني لليوفي – كريستاينو رونالدو
الهدف الثالث لليوفي – جونزالو هيجوايين
الهدق الرابع لليوفي – كريستاينو رونالدو
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