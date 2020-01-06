بث مباشر | مشاهدة مباراة السد والعربي في دوري نجوم قطر

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث مباراة قمة دوري نجوم قطر بين السد والعربي ضمن الجولة الخامسة من المسابقة. المباراة تنطلق في تمام الساعة 18:45 بالتوقيت المحلي، 17:45 بتوقيت مصر، 15:45 بتوقيت جرينيتش. وتأجلت هذه المواجهة منذ نهاية العام الماضي بسبب انشغال السد بمبارياته في دوري أبطال آسيا 2019 بالاضافة لمبارياته في كأس العالم للأندية 2019. العربي 1-5 السد ???? ستاد حمد الكبير (الدوحة) ♻️ جارية الآن بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة ???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة قمة دوري نجوم قطر بين السد والعربي.

????????‍???? سيكون معكم في هذا اللقاء “سامي مصطفى” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

♻️ لا تنسى تحديث الصفحة أول بأول للتعرف على أحداث المباراة.

???? تشكيلة العربي اليوم: جوميس – عبد الرحمن فهد – مونيسا – بوراليجانجي – مصعب خضر – جونارسون – عناد عبد الرحمن – محمد صالح النيل – أحمد فتحي – عبد الله معرفي – لاسوجا.

جوميس – عبد الرحمن فهد – مونيسا – بوراليجانجي – مصعب خضر – جونارسون – عناد عبد الرحمن – محمد صالح النيل – أحمد فتحي – عبد الله معرفي – لاسوجا. ???? تشكيلة السد اليوم: سعد الشيب – بيدرو رو رو – جوانج – خوخي بوعلام – عبد الكريم حسن – نام – الهيدوس – أكرم عفيف – بغداد بونجاح.

سعد الشيب – بيدرو رو رو – جوانج – خوخي بوعلام – عبد الكريم حسن – نام – الهيدوس – أكرم عفيف – بغداد بونجاح. 1″ ???? صافرة بداية الشوط الأول للمباراة..

5″ سيطرة من نادي العربي على الكرة..

10″ ⚽ جووووووووول…هدف التقدم للنادي العربي عن طريق المدافع الإسباني “مارك مونيسا”.

10″ ????‍♀️ كرة عرضية من رمية تماس طويلة أرسلت من الجهة اليسرى، فشل دفاع السد في تشتيتها لتجد مارك مونيسا الذي حولها في الشباك.

11″ يا لها من بداية سيئة على المدرب تشافي هيرنانديز

12″ ???????? بووووووووووووم…عبد الكريم حسن يصوب كرة قوية تلمس أحد مدافعي العربي وتخرج ركنية ..

13″ ???????? أوووووووووووووه…لاعب وسط السد “جابي” يستغل تمريرة من ركنية حصل عليها خارج منطقة الجزاء وصوب بكل قوة لتذهب جوار المقص الأيمن بقليل..

14″ محاولات جادة من السد لتعديل النتيجة بسرعة..

20″ الحكم يراجع تقنية VAR بعد مطالبة أكرم عفيف بركلة جزاء…لكنه أشار بإستمرار اللعب بعد أقل من دقيقة.

28″ ???????? مرتدة قاتلة للنادي العربي بقيادة عبد الله معرفي، مررها بالعرض من الجهة اليمنى، كادت تنتهي بهدف ثان.. لولا تدخل مثالي من بيدرو الذي أبعد الكرة من أمام مهاجم العربي في اللحظة الأخيرة داخل منطقة الستة ياردات.

30″ ⚽ جووووووووووووول..بيدرو ميجيل ، الظهير الأيمن لنادي السد يسجل هدف التعادل من تصويبة قوية من على خط ال18.. يا لها من تصويبة.

31″ الكرة ارتطمت في الأرض وشكلت صعوبة على جوميس .. على أي حال يأتي الرد من ميجيل بيدرو 1/1.

31″ ⚽⚽ جووووووووووول…الهدف الثاني لنادي السد عن طريق النجم الجزائري بغداد بونجاح بعد تحصله على تمريرة طولية ممتازة من الإسباني جابي.. تقدم في دقيقتين فقط!

35″ ⚽⚽⚽ جووووووووووول…الهدف الثالث لنادي السد عن طريق حسن الهيدوس..

35″ خطأ فادح لا يغتفر من مدافع العربي في إعادة الكرة للحارس بالرأس..استغلها حسن الهيدوس على أكمل وجه بتسلمها ورفعها من فوق الحارس ثم وضعها في الشباك الفارغة.

40″ سيطرة ميدانية من السد..

45″ أوووووه…خروج خاطيء من سعد الشيب، واستغلال سيء من هجوم العربي..

46″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم السد 3/1 خارج قواعده.

إلى استراحة قصيرة ونعود إليكم في الشوط الثاني.

45″ صافرة بداية الشوط الثاني .. السد ينتقل إلى اليسار باللون السماوي .. والعربي ينتقل إلى الجهة اليمنى باللون الأحمر.

46″ لمسة يد على حسن الهيدوس.. رغم التعمد.. الحكم يشير لخطأ دون احتساب بطاقة صفراء.

55″ ⚽⚽⚽⚽ جوووووووووووووووووووووول…حسن الهيدوس يسجل الهدف الرابع لنادي السد.

55″ ???? عرضية من الجهة اليسرى بالقدم اليمنى لأكرم عفيف، وجدت رأس حسن الهيدوس الذي ضرب مصيدة التسلل ليحول الكرة برأسه في الزاوية اليمنى البعيدة جدًا على جوميس. 4/1. يا لها من عودة في النتيجة لعيال الذيب.

76″ ⚽⚽⚽⚽⚽ جوووووووووووول…أكرم عفيف يسجل هدف خامس للسد بشكل رائع .. تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تفويت جميل من بغداد بونجاح لتمريرة جابي على حافة منطقة الجزاء.

76″ الحكم راجع اللعبة بالفار لأكثر من دقيقتين بسبب شك تسلل على أكرم عفيف..كان يعتقد أن بغداد بونجاح لمس الكرة..لكن بغداد قام بتفويتها من جواره فقط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر | مشاهدة مباراة السد والعربي في دوري نجوم قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.