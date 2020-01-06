نتيجة مباراة ارسنال وليدز يونايتد فى كأس الاتحاد الإنجليزي

يستضيف فريق أرسنال نظيره فريق ليدز يونايتد، فى احدي مباريات اليوم الإثنين 6-1-2020 على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

تنطلق مباراة ارسنال وليدز يونايتد مساء اليوم فى تمام الساعة 21:56 بتوقيت مصر، 22:56 بتوقيت مكة، 19:56 بتوقيت جرينتش.

وكان نادي أرسنال قد حقق الفوز على فريق مانشستر يونايتد، بهدفين دون رد، في اللقاء الثاني للمدرب ميكيل أرتيتا، في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب الإمارات، فى إطار منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدورى الإنجليزى “البريميرليج”.

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ويدخل أرسنال مباراة اليوم أمام ليدز يونايتد، بمعنويات جديدة ومتجددة، لتحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل من بطلوة كأس الاتحاد الإنجليزي، ويحتل الجانرز المركز العاشر برصيد 27 نقطة فى البريميرليج.

بينما فريق ليدز يونايتد يسعي لتحقيق مفاجأة واقصاء ارسنال من الكأس، وكان ليدز قد تعادل فى اخر مباراة فى دوري الدرجة الاولي “تشامبيونشيب” امام منافسه وست بروميتش ألبيون بنتيجة 1-1، جدير بالذكر ان ليدز يتصدر دوري الدرجة الاولي برصيد 52 نقطة، متساوياً مع وست بروميتش.

ويعود آخر لقاء بين ارسنال وليدز يونايتد لعام 2012 فى الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي، والذي شهد فوز ارسنال بهدف دون رد، من إمضاء النجم الفرنسي تييري هنري.