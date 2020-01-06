صدام قوي بين الكويت والعربي في نهائي كأس ولي عهد الكويت

يلتقي الكويت حامل اللقب مع العربي الثلاثاء في المباراة النهائية لمسابقة كأس ولي عهد الكويت في على ستاد جابر الدولي، مع سعي كل منهما لإحراز اللقب للمرة الثامنة في تاريخه.

وسيكون تقليص الفارق عن صاحب الرقم القياسي، القادسية (تسعة ألقاب)، طموحاً مشتركاً للكويت والعربي اللذين يتواجهان على لقب النسخة 27 من المسابقة التي أنطلقت في موسم 1993-1994.

وتوج الكويت باللقب سبع مرات آخرها الموسم الماضي، بينما أحرز العربي عدداً مماثلاً من الألقاب آخرها في موسم 2014-2015.

وستكون المباراة نقطة فاصلة في المسيرة المهنية لمدربي الفريقين واللذين تسلما المهمة بدلاً من آخرين تمت إقالتهما من قبل الناديين.

فمدرب الكويت ولاعبه الدولي السابق وليد نصار كلّف بقيادة الفريق خلفاً للكرواتي بوزيدار سيكيتش الذي كان هو الآخر بديلاً للسوري حسام السيد.

ونجح نصار في تحقيق أنتصارين متتاليين في المسابقة على اليرموك في ربع النهائي بهدفين نظيفين، وخيطان في نصف النهائي بالنتيجة ذاتها.

وينتظر ان يستفيد نصار من الصفقات التي أبرمتها الإدارة في الأيام الماضية وضمت فيها الدوليين العراقيين لاعب الوسط أمجد عطوان والمهاجم علاء عباس، والبرازيلي بيسمارك فيريرا (من عجمان الإماراتي)، ولاعب منتخب الكويت وناديي القادسية والشباب السابق أحمد الزنكي.

أما مدرب العربي البوسني داركو نيستروفيتش فتمت الإستعانة به من فئة الشباب في النادي بعد انهاء عقد الإسباني خوان إغناسيو مارتينيز.

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وبعد فترة عصيبة مر بها أطاحت به إلى مؤخرة ترتيب الدوري، بدأ “الأخضر” بأستعادة توازنه بالتزامن مع الدفع بعدد من العناصر الصاعدة وهو ما ظلّت تطالب به الجماهير لفترة طويلة.

وجاء تأهل العربي إلى النهائي بعد أنطلاقة واعدة تخلّص خلالها من غريمه التقليدي القادسية بركلات الترجيح 7-6 بعد التعادل السلبي. وفي ربع النهائي، أنهى العربي مغامرة برقان بنتيجة 3-1.

وفي نصف النهائي، أقصى العربي النصر بهدف للإسباني تشافي توريس من نقطة الجزاء بعدما خاض أواخر الشوط الثاني بعشرة لاعبين أثر طرد الظهير علي عتيق الذي يغيب عن النهائي غدا بسبب الإيقاف.

وشهدت فترة الأنتقالات الشتوية حراكاً نشطاً في العربي شمل التعاقد مع المهاجم النيجيري برنار هنري والمدافع السوري أحمد الصالح في تجربته الثانية مع الفريق، والمحليين محمد زنيفر ووليد العازمي ونايف حميد.

وسبق للفريقين ان ألتقيا هذا الموسم ضمن مسابقة الدوري فحقق الكويت فوزاً سهلاً بثلاثية نظيفة.

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