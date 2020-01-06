نتيجة مباراة السد والعربي فى الدوري القطري

تتجه أنظار محبي الدوري القطري إلى ملعب حمد الكبير مساء اليوم الاثنين 6-1-2020، من أجل مشاهدة مباراة السد والعربي والمؤجلة من الأسبوع الخامس من بطولة دوري نجوم قطر.

تنطلق مباراة السد والعربي فى دوري نجوم قطر مساء اليوم فى تمام الساعة 17:45 بتوقيت مصر، 18:45 بتوقيت مكة، 15:45 بتوقيت جرينتش.

يخوض فريق السد المباراة وهو في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف فقط عن فريق العربي الذي يحتل المركز الرابع بنفس رصيد النقاط .

وسقط السد أمام الوكرة في مباراة الجولة السابقة بهدفين مقابل هدف على ملعب سعود بن عبدالرحمن، بينما فاز العربي على الأهلي بثلاثية دون رد في الجولة السابقة على ملعب نادي الأهلي .

ويعود آخر لقاء بين الفريقين فى الدوري الموسم الماضي بالجولة الـ13 من دوري نجوم قطر، والذي شهد فوز السد بثلاثية بيضاء على ملعب حمد الكبير.