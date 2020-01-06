تتجه أنظار محبي الدوري القطري إلى ملعب حمد الكبير مساء اليوم الاثنين 6-1-2020، من أجل مشاهدة مباراة السد والعربي والمؤجلة من الأسبوع الخامس من بطولة دوري نجوم قطر.
تنطلق مباراة السد والعربي فى دوري نجوم قطر مساء اليوم فى تمام الساعة 17:45 بتوقيت مصر، 18:45 بتوقيت مكة، 15:45 بتوقيت جرينتش.
يخوض فريق السد المباراة وهو في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف فقط عن فريق العربي الذي يحتل المركز الرابع بنفس رصيد النقاط .
وسقط السد أمام الوكرة في مباراة الجولة السابقة بهدفين مقابل هدف على ملعب سعود بن عبدالرحمن، بينما فاز العربي على الأهلي بثلاثية دون رد في الجولة السابقة على ملعب نادي الأهلي .
ويعود آخر لقاء بين الفريقين فى الدوري الموسم الماضي بالجولة الـ13 من دوري نجوم قطر، والذي شهد فوز السد بثلاثية بيضاء على ملعب حمد الكبير.
كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة مباراة السد والعربي فى الدوري القطري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.