بنزيما وبيل يغيبان عن ريال مدريد في السوبر



يغيب كل من الفرنسي كريم بنزيمة والويلزي جاريث بيل عن المشاركة في كأس السوبر الإسباني مع فريقهما ريال مدريد والمقرر إقامته في السعودية.



ويسافر الفريق مساء الاثنين نحو السعودية لخوض نصف النهائي أمام فالنسيا الأربعاء على ملعب الملك عبد الله في جدة.



ويعاني بنزيمة وفقا للتقرير الطبي للنادي من إصابة في عضلات الساق اليسرى، أما بيل فيعاني من عدوى في الجهاز التنفسي.



ولم يكشف النادي إن كان اللاعبان سيسافران مع بعثة الفريق أم لا حيث سيفتقد أيضا لجهود المصابين، البلجيكي إدين هازارد والإسباني ماركو أسينسيو.

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