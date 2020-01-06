من يحرز جائزة أفضل لاعب في إفريقيا؟





تعيش مدينة الغردقة الساحلية المصرية على وقع الحفل السنوي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الثلاثاء، والذي سيُعلَن فيه عن هوية اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي 2019.



وانحصرت المنافسة على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء بين الثلاثي السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز.



يذكر أن ماني وصل مصر بينما تحوم الشكوك حول إمكانية حضور محرز وصلاح الحفل، إذ لم يصلا القاهرة حتى الآن.



ويتنافس الثلاثة على لقب جائزة أفضل لاعب التي توّج بها المصري في العامين الماضيين، وسيصبح بحال نيلها مرة جديدة، ثالث لاعب فقط يتم اختياره الأفضل بعد الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري ديدييه دروغبا.



لكن التقارير الصحافية في الآونة الأخيرة مالت لترشيح تتويج زميل صلاح في ليفربول الإنكليزي، السنغالي ماني، بلقب أفضل لاعب لعام 2019 الذي شهد تتويجه مع الفريق الإنكليزي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، والكأس السوبر الأوروبية، وختاماً بلقب كأس العالم للأندية في النسخة التي استضافتها الدوحة في كانون الأول/ديسمبر.



وما يزيد من ترجيحات تتويج ماني (27 عاماً) بعد فشله في ذلك في الأعوام الثلاثة الماضية عندما اختير من بين المرشحين الثلاثة النهائيين، هي التقارير التي تشير إلى غياب صلاح ومحرز عن الحفل المقرر مساء الثلاثاء في منتجع سياحي في مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر.



ولم يعلن الاتحاد الإفريقي رسمياً أسماء اللاعبين الحاضرين أو الغائبين.



وأدى ماني دوراً موازياً تقريباً لصلاح (27 عاماً أيضاً) في مسيرة ليفربول في العام المنصرم. فهما تشاركا (مع مهاجم أرسنال الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ) لقب هداف الدوري الإنكليزي لموسم 2018-2019، وسجل المصري خمسة أهداف لليفربول في دوري الأبطال مقابل أربعة للسنغالي.



لكن الفارق الوحيد ربما بين الزميلين كان بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر في حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين، حيث خاب أمل المصريين بخروج منتخب الفراعنة من الدور ثمن النهائي بخسارة متأخرة بهدف نظيف أمام جنوب إفريقيا، بينما مكّن ماني المنتخب السنغالي من بلوغ النهائي قبل الخسارة أمام محرز والجزائر بنتيجة مماثلة.



وبالنظر إلى ما أفضت إليه تلك البطولة، كان لمحرز (28 عاماً) أفضلية كبيرة في نيل جائزة أفضل لاعب، لاسيما بعدما قاد المنتخب الجزائري إلى تقديم أداء شبه مثالي في كأس إفريقيا، وصولاً إلى رفع اللقب للمرة الثانية في تاريخ "محاربي الصحراء"، والأولى منذ العام 1990.



المصدر: بي إن سبورت