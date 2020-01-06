رياضة | جواو فيليكس يفتح باب الرحيل عن أتلتيكو مدريد

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أكد جواو فيليكس، نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، أنه اشتياق للحياة التي حظى بها في فريقه القديم بنفيكا، وأن رغبته هي العودة لكتابة اسمه في تاريخ نادي "النسور".

وقال اللاعب صاحب الـ20 عاماً، الذي انضم لـ"الروخيبلانكوس" في الصيف الماضي مقابل 126 مليون يورو، خلال مقابلة تليفزيونية إنه عندما ينظر إلى الخلف يرى أنه كم كان سعيداً في فريقه القديم.

وصرح فيليكس: "أنا هنا الآن، أحياناً أستيقظ وأفكر في أنني كنت في وضع جيد هناك، كنت في بيتي ولدي حياة رائعة ولي أصدقائي وكان هذا مثالياً، أرغب في العودة وكتابة اسمي في تاريخ بنفيكا".