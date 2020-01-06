رياضة | الطب النفسي يحلل رد فعل محمد صلاح قبل حفل الأفضل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطب النفسي يحلل رد فعل محمد صلاح قبل حفل الأفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يترقب الجميع حفل اختيار الأفضل غدا الثلاثاء والذي ينظمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على الأراضي المصري سيقام في سهل حشيش لاختيار الأفضل في عام 2019 .
وينافس على لقب أفضل لاعب إفريقي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني ثنائي ليفربول الإنجليزي بجانب الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي .
وكشف المؤشرات الأولية عن عدم حضور رياض محرز للحفل وذلك لارتباطه مع ناديه بمباراة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد في نفس يوم الحفل فيما أكد البعض أن النجم المصري يرفض الحضور بسبب علمه باقتراب فوز زميله ساديو ماني باللقب هذا العام .
واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فكرة غياب صلاح عن الحفل والاحتفال مع زميله مثلما فعل ساديو ماني في الحفل العام الماضي والذي أقيم في السنغال وخاصة وأن البعض يراه سفيرا للبلاد في الحفل الذي سيقام على الأراضي المصرية .
وفوجئ الجميع بنشر النجم المصري لـ"ستوري" جديد له على حسابه الشخصي بموقع الصور الانستجرام يشارك فيه صورة لمقطع فى أحد الكتب، عن قوة التحكم فى الذات وذلك بالتحدث مع الذات والاعتقاد والعواطف والسلوك وغيرها .
وحرص "الخليج 365 الرياضي" على مخاطبة محمد هاني استشاري الصحة النفسية وذلك لتحليل ما قدمه النجم المصري وهل هناك ربط بين ذلك وبين الهجوم عليه من مواقع التواصل من عدمه .
وأكد هاني أن نشر اللاعب لهذه الصورة هي رسالة منه بعدم الحكم على سلوكه بالعواطف وذلك ردا على هجوم السوشيال ميديا عليه .
وتابع "على محمد صلاح أن يثبت أن المنافسة الرياضية لابد بها من وجود ثبات إنفعالي وعليه الحضور مهما كانت النتيجة لأن ذلك يؤكد الثبات النفسي للاعب" .
وأضاف "لو أن هناك شخص نصح صلاح بعدم الحضور بداعي الاحترافية والتميز فهو تصرف غير صحيح وعليه أن يحضر ليؤكد للجميع قدرته على الثبات الإنفعالي" .
يذكر أن الحفل سيقام غدا في الغردقة بحضور نخبة من أساطير اللعبة والقيادات وعلى رأسهم جياني إنفانتينو رئيس فيفا وأحمد أحمد رئيس كاف ووزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي .
ومن جانبه أوضح إبراهيم مجدي استشاري الصحة النفسية أنه في عالم الاحتراف الذي أصبح محمد صلاح جزءا منه لا يوجد رد فعل عن جهل بل هناك فريق عمل وأطباء نفسيين في الشق الرياضي يقومون بدراسه كل جوانب الحياة لصلاح فهم يستثمرون في شخص بمليارات الدولارات .
وتوقع مجدي أن الفريق المصاحب لصلاح قد اقترح عليه عدم الحضور في احتفالية ليس له فيها نصيب لعدم التقليل من قيمته الإعلانية والاحترافية ورغم أن هذا الاقتراح هو الخاطئ مشددا على أن تواجد اللاعب سيبعث برسالة الروح الرياضية لافتا إلى أنه لابد من عدم تصيد الاخطاء للاعب كما هو متبع في السوشيال ميديا منذ فترة فهو شخص ومن الطبيعي أن يخطئ ويصيب ومن الطبيعي أن يتوج بالألقاب أو يخسرها كما هو الحال في الرياضة بصورة عامة موضحا أن هناك حالة من هدم الرغبة في صلاح من قبل بعد جمهور بعد نهائي إفريقيا .
وعن الصورة التي قام بنشرها أكد استشاري الصحة النفسية أنه يبعث برسالة لجمهوره أنه أصبح أكثر ثقافة ويعمل على زيادة معلوماته واهتمامه بالجزء النفسي لأنه قدوة لكثير من الشباب في العالم .