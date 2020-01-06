رياضة | الطب النفسي يحلل رد فعل محمد صلاح قبل حفل الأفضل

وحرص "الخليج 365 الرياضي" على مخاطبة محمد هاني استشاري الصحة النفسية وذلك لتحليل ما قدمه النجم المصري وهل هناك ربط بين ذلك وبين الهجوم عليه من مواقع التواصل من عدمه .

وأكد هاني أن نشر اللاعب لهذه الصورة هي رسالة منه بعدم الحكم على سلوكه بالعواطف وذلك ردا على هجوم السوشيال ميديا عليه .

وتابع "على محمد صلاح أن يثبت أن المنافسة الرياضية لابد بها من وجود ثبات إنفعالي وعليه الحضور مهما كانت النتيجة لأن ذلك يؤكد الثبات النفسي للاعب" .

وأضاف "لو أن هناك شخص نصح صلاح بعدم الحضور بداعي الاحترافية والتميز فهو تصرف غير صحيح وعليه أن يحضر ليؤكد للجميع قدرته على الثبات الإنفعالي" .

يذكر أن الحفل سيقام غدا في الغردقة بحضور نخبة من أساطير اللعبة والقيادات وعلى رأسهم جياني إنفانتينو رئيس فيفا وأحمد أحمد رئيس كاف ووزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي .