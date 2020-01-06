رياضة | عاجل.. أحمد حجازي يحسم قراره النهائي حول العودة للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أحمد حجازي يحسم قراره النهائي حول العودة للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم أحمد حجازي مدافع فريق ويست بروميتش الإنجليزي قراره النهائي حول العودة من جديد للعب بقميص النادي الأهلي في الفترة القادمة.

ويسعي مسئولو النادي الأهلي التعاقد مع مدافع قوي خلال الفترة الحالية لتعزيز الصفوف بعد إصابة سعيد سمير ونهاية موسمه مع الفريق.

Advertisements

وطرح الأهلي فكرة عودة أحمد حجازي من جديد للاعب مع الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية خلال شهر يناير أو بأقصي تقدير في الصيف المقبل.

وبالرغم من رغبة الأهلي في التعاقد مع اللاعب إلا أن حجازي حسم موقفه بعدم العودة إلى مصر مفضلاً استمرار تجربة احترافه في أوروبا أو الانتقال لاحد الدوريات الخليجية وسيكون خيار العودة لمصر هو آخر اهتمامات اللاعب.

ورفض وست بروميتش فى وقت سابق رحيل حجازى لاتحاد جدة السعودى، رغم ترحيب اللاعب ورغبته فى خوض التجربة.