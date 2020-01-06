رياضة | ميلان يسقط في فخ التعادل أمام سامبدوريا في الظهور الأول لـ "إبراهيموفيتش"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلان يسقط في فخ التعادل أمام سامبدوريا في الظهور الأول لـ "إبراهيموفيتش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط ميلان في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه سامبدوريا، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ولم تلهم عودة زلاتان إبراهيموفيتش ميلان بعد أن تعادل 0-0 بملعبه مع سامبدوريا ليفشل الفريق في التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي بالمسابقة.

ووجد المهاجم السويدي (38 عاماً) استقبالاً حافلاً من الجمهور في سان سيرو عند نزوله بديلاً في الدقيقة 55 لكن ميلان لم يجد وسيلة لهز شباك منافسيه من أصحاب المراكز المتأخرة.

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وفي فترته الأولى مع النادي ساعد إبراهيموفيتش ميلان في التتويج بلقب الدوري بموسم 2010-2011 وهو آخر لقب كبير للفريق ثم انتقل إلى باريس سان جيرمان في الموسم التالي.

وتعادل ميلان بنفس النتيجة أيضاً مع ساسولو في المباراة السابقة بملعبه وبعد نتيجة اليوم أصبح في المركز 12 خلف فيرونا بفارق الأهداف.

وبين المباراتين خسر ميلان 0-5 أمام أتالانتا الذي سحق بارما اليوم بنفس النتيجة بعد أن سجل يوسيب إيليتشيتش هدفين ليقترب الفريق من المربع الذهبي.