رياضة | ما بين الفشل والنصر.. ثنائي خاض الرحلة كاملة مع العالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما بين الفشل والنصر.. ثنائي خاض الرحلة كاملة مع العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج النصر بطلاً لكأس السوبر السعودي، يوم السبت الماضي، الموافق الرابع من شهر يناير، على حساب التعاون بركلات الترجيح، بنتيجة 5-4، في المواجهة التي أقيمت على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة".

العالمي خاض اللقاء بصفته حاملاً للقب الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019، بينما التعاون بصفته حاملاً لكأس الملك للموسم ذاته.

الشهري وخميس عامل مشترك في الرحلة ما بين الفشل والتتويج

النصر شارك في نهائيين سابقين في بطولة كأس السوبر، ولم يفلح فيهما، وكان شاهداً عليهما الثنائي عوض خميس ويحي الشهري.

في بطولة كأس السوبر السعودي عام 2014، عندما خاضها النصر وهو حاملاً للقب دوري المحترفين، أمام الشباب وخسر بنتيجة 4-3 بعد ركلات الجزاء، شارك في هذا اللقاء الثنائي عوض خميس ويحي الشهري.

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وفي بطولة 2015، والذي خاضها النصر بطلاً للدوري السعودي للمحترفين، أمام الهلال وخسر بهدف نظيف، والتي شارك حينها الثنائي أيضاً.

الثنائي استمر مع الفريق حتى بطولة العام الحالي ليكللوا الجهود ويظفروا بكأس السوبر السعودي لأول مرة في تاريخهم وتاريخ النادي.

جدير بالذكر أن هناك أسماء كانت حاضرة في البطولتين السابقتين ولازالت مسجلة في قوائم النادي، ولكنها لم تشارك في لقاء هذه النسخة من البطولة.

موعد مباراة النصر السعودي المقبلة

يستعد النصر لمواجهة نظيره اتحاد جدة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، يوم العاشر من شهر يناير الجاري.