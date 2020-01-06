رياضة | رونالدو يقود يوفنتوس لإذلال كالياري برباعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يقود يوفنتوس لإذلال كالياري برباعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حقق فريق يوفنتوس انتصاراً عريضاً على فريق كالياري اليوم الإثنين، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز ستاديوم ضمن مباريات الجولة رقم 18 من الدوري الإيطالي.
سجل أهداف يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 49 و67 و82 فيما سجل الهدف الرابع لليوفي المهاجم هيجواين في الدقيقة 81.
وسجل رونالدو رقم قياسي لأول مرة مع يوفنتوس بعدما يسجل في 5 مباريات متتالية بقميص يوفنتوس ضمن منافسات الدوري الإيطالي.
وبهذا الانتصار رفع يوفنتوس رصيده إلى 45 نقطة ليرتقي إلى صدارة جدول الترتيب مؤقتًا، بينما تجمد رصيد كالياري عند 29 نقطة في المركز السادس.