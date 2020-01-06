رياضة | رونالدو يقود يوفنتوس لإذلال كالياري برباعية

وسجل رونالدو رقم قياسي لأول مرة مع يوفنتوس بعدما يسجل في 5 مباريات متتالية بقميص يوفنتوس ضمن منافسات الدوري الإيطالي.



وبهذا الانتصار رفع يوفنتوس رصيده إلى 45 نقطة ليرتقي إلى صدارة جدول الترتيب مؤقتًا، بينما تجمد رصيد كالياري عند 29 نقطة في المركز السادس.

