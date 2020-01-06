رياضة | تعرف على أرقام تليفونات بنى سويف في الدور الأول بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أرقام تليفونات بنى سويف في الدور الأول بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف الدور الاول بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى محتلا المركز الخامس برصيد 16 نقطة ، ويطمح مسوؤلى النادى السويفى فى تحسن النتائج بالدور الثانى خاصة فى ظل استقدام ابو العينين شحاته مديرا فنيا للفريق خلفا لأحمد شعبان والمنافسة على الصعود أو التواجد بالمربع الذهبي .

تليفونات بنى سويف بدأ فترة الإعداد بتولى الدكتور عماد سمير منصب المدير الفنى للفريق ثم سرعان ما قدم اعتذارا عن استكمال المهمة قبل بدء دورى القسم الثانى بأيام قليلة مما دفع مسوؤلى النادى السويفى لتعيين احمد شعبان مديرا فنيا للفريق ولم تكن هى التجربة الأولى لشعبان بهذا المنصب فقد تولى منصب المدير الفنى أكثر من مرة سابقة ، ثم أخيرا قرر مسوؤلى النادى تعيين ابو العينين شحاته مديرا فنيا للفريق بالولاية الثانية خاصة فى ظل تجربته الناجحة بالموسم الماضى وتواجد الفريق بالمربع الذهبي .

وخلال الدور الاول من مسابقة القسم الثانى خاص تليفونات بنى سويف 11 مباراة نجح فى تحقيق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 4 مباريات وتلقى الخسارة فى ثلاث مباريات .

وجاءت نتائج تليفونات بنى سويف متمثلة فى تحقيق الفوز أمام الفيوم والالمونيوم وشبان قنا بنتيجة 0/1 والفوز أمام طهطا بثلاثية نظيفة .

فيما خسر الفريق ثلاث مباريات أمام البنك الأهلى بنتيجة 3/1 وأمام سوهاج 2/0 وأمام بترول اسيوط بنتيجة 2/1 .

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وتعادل تليفونات بنى سويف بأربع مواجهات أمام ديروط بنتيجة 2/2 وأمام المنيا وبنى سويف سلبيا وتعادل مع الاعلاميين 1/1 .

وخلال 11 جولة بالدور الاول احرز لاعبي تليفونات بنى سويف 11 هدف فيما تلقت شباك الفريق 10 اهداف .

قائمة هدافي الفريق :

مصطفى عبد الرحيم " كشرى " ( 3 اهداف )

مانجا فوادى ( هدفين )

محمود عبده ( هدفين )

احمد رضا ( هدفين )

احمد يوسف ( هدف )

صلاح فتحى ( هدف )

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من ابو العينين شحاته مديرا فنيا ورأفت عبد السلام ومجدى سيد وحمدى فاروق مدربين وابو العلا محمد مدربا لحراس المرمى وعصام متولى وعادل رياض وأشرف محمود وايمن محفوظ جهاز ادارى وأحمد شعبان مديرا للكرة وأحمد سعد تمساح مشرفا على الكرة .

ويحتل تليفونات المركز الخامس بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى برصيد 16 نقطة ويستهل منافسات الدور الثانى بمواجهة ضيفه ديروط بملعب استاد بنى سويف الرياضى .