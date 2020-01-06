رياضة | البلدية يواصل تدريباته ويلاقي طنطا وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البلدية يواصل تدريباته ويلاقي طنطا وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة بقيادة مديره الفني رضا عبد العال تدريباته على ملعبة إستعدادا للقاء دمنهور في إطار الأسبوع الثاني عشر من مسابقة القسم الثاني المجموعة الثالثة بحري يوم ٢١ يناير القادم.

وكان الفريق قد عاد للتدريبات من أجل تنفيذ برنامج بدني وخططي وضعه المدير الفني رضا عبد العال وكذلك مواصلة النأهيل لبعض اللاعبين المصابين أمثال مراد رجب وإبراهيم فاضل وأحمد وفاء. وقد شارك في التدريبات اللاعب حسام زين بعد عودته من الإصابة ليصبح جاهزا للمشاركة في المباريات.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية عصر يوم الخميس القادم مع فريق طنطا على ملعب طنطا حتى لايفقد اللاعبين حساسية المباريات والاطمئنان على اللاعبين العائدين من الإصابة.

Advertisements

من ناحية أخرى أكد رضا عبد العال المدير الفني لبلدية المحلة أن تأجيل بداية الدور الثاني من المسابقة لمدة أسبوع هو شئ مفيد للفريق من أجل الإستعداد الكامل لباقي المباريات والتي ستكون جميعها بالنسبه لفريق هي مباريات كوؤس ولابديل فيها سوي حصد الثلاث نقاط.

وعن الصفقات الشتوية التي سيدعم بها الفريق أكد عبد العال هناك مفاوضات مع بعض اللاعبين وعندما يتم الإنتهاء منها سيتم الإعلان عنها.

الجدير بالذكر ان بلدية المحلة أنهى الدور الأول في المركز الخامس برصيد ١٦ نقطة ويبعد عن فاركو المتصدر بفارق ٧ نقاط.