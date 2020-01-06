رياضة | دمنهور يفوز علي النصرالسكندري بخماسية نظيفة وديا

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فاز الفريق الأول لنادي دمنهور بقيادة كمال فريد ، على حساب فريق النصر السكندري بخمسة أهداف دون مقابل، استعدادا لخوض منافسات الدور الثاني بالمجموعة الثالثة من دورى القسم الثاني.

واتسمت المباراة بالقوة والاثاره من جانب فريق دمنهور وغلب عليها طابع اللقاءات الرسمية، وأحرز أهداف دمنهور أحمد العوضي هدفين وهدف لكل من عمرو عثمان وإبراهيم حميد ويوسف محمد.

وسيطرة فريق دمنهور علي جميع فترات المباراة وأهدار عدة فرص علي مرمي فريق النصر السكندري وتألق لاعبي دمنهور في معظم فترات المباراة.

وحرص كمال فريد المدير الفنى لدمنهور علي التعرف خلال اللقاء على مدى استيعاب جميع اللاعبين للجمل الفنية والخططية التى تم التدرب عليها خلال الفترة السابقة .

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كما شهد اللقاء إعطاء الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين العائدون من الأصابة والذين لايشاركون بصفة أساسية للوصول إلي التشكيل الأمثل لدمنهور قبل بدء منافسات الدور الثاني.

يذكر أن مسئولى نادى دمنهور تعاقد مع فاروق عطية مهاجم الأنتاج الحربي ووادي دجلة ولوتنيا السابق في إطار تدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع المهاجم المنضم حديثا علي عقود انضمامة لمدة موسم ونصف بحضور وكيله ممدوح الكواليني وحكيم شحاتة نائب رئيس نادى دمنهور ومحمد عبد الستار مدير إدارى دمنهور ورؤوف الحوشي المشرف العام .