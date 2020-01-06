رياضة | 4 مفاجآت في قائمة ريال مدريد المشاركة في السوبر الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 مفاجآت في قائمة ريال مدريد المشاركة في السوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن القائمة الرسمية للمشاركة في بطولة السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة.

واستدعي زيدان الرباعي خاميس رورديغيز ولوكاس فاسكويز وإبراهيم دياز وماريانو دياز، فيما استبعد جاريث بيل وكريم بنزيمة وأسينسيو وهازارد بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

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حراسة المرمي: كورتوا، أريولا، ألتيوب

خط الدفاع: كارفخال، ميندي، راموس، فاران، ناتشو، ميليتاو، مارسيلو، أودريوزولا

خط الوسط: إيسكو، فالفيردي، كروس، مودريتش، كاسيميرو، خاميس

خط الهجوم: يوفيتش، رورديغو جوس، فينسيوس، لوكاس فاسكويز، إبراهيم دياز، ماريانو دياز