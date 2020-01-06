رياضة | الكشف عن مدة غياب كريم بنزيمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن مدة غياب كريم بنزيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن التشخيص الطبي لإصابة كريم بنزيمة مهاجم فريق ريال مدريد ومدة غيابه عن الملكي خلال الفترة القادمة.

وكتب نادي ريال مدريد في بيانه عن بنزيمة: بعد الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم ، تم تشخيص إصابة كريم بنزيمة من قبل الطاقم الطبي في ريال مدريد بـ إصابة في العضلات شبه الغشائية بسبب كدمات في ساقه اليسرى.

وقال الصحفي الموثوق ميغيل أنخيل دياز لإذاعة الكادينا كوبيه: بنزيما سيغيب بين 10 إلى 15 يوم بسبب الإصابة وسيحاول الوصول إلى مباراة إشبيلية و في حال لم يتمكن من ذلك سيحاول الوصول لمباراة بلد الوليد.

وتأكد غياب بنزيمة عن مواجهات السوبر الإسباني بشكل رسمي لعدم قدرته على التعافي بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.