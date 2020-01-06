رياضة | تقارير تؤكد غياب محمد صلاح عن الطائرة المتجهة لمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير تؤكد غياب محمد صلاح عن الطائرة المتجهة لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجري الترتيبات الأخيرة لحفل جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا والتى ستقام غدًا الثلاثاء بسهل حشيش بمدينة الغردقة بمصر لاول مرة.

وينتظر الجميع معرفة القرار الأخير للدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر والذى تحدثت تقارير صحفية أمس عن عدم حضوره للحفل، بجانب عدم حضور النجم الجزائري رياض محرز الذى اعتذر بسبب انشغاله بمباراة مع فريقه مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد.

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وأشارت تقارير صحفية اليوم عن غياب محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والمحترف فى فريق ليفربول، عن الطائرة الخاصة المتجهة من إنجلترا لمطار الغردقة والتى ستصل اليوم .

وأقيمت اليوم مباراة بين أساطير قارة إفريقيا بوجود العديد من النجوم أبرزهم أحمد حسن قائد مصر السابق ووائل جمعه وميدو نجوم مصر ونوانكو كانو قائد نيجيريا السابق والخاج ضيوف قائد السنغال السابق وأمادو فلافيو نجم منتخب أنجولا والأهلي السابق والعديد من النجوم فى سفح الأهرامات على هامش الحفل الضخم الذى ستستضيفه مدينة الغردقة.

وحضر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بجانب جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مباراة الأساطير.