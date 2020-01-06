رياضة | التجهيزات الأخيرة لاستقبال ساديو ماني (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التجهيزات الأخيرة لاستقبال ساديو ماني (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجرى الترتيبات الأخيرة لحفل جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا والتى ستقام غدًا الثلاثاء بسهل حشيش بمدينة الغردقة بمصر لاول مرة.

وضمن أخر الترتيبات هو المكان الذى سيستضيف النجم الستغالى ساديو مانى والذى يقترب من التتويج بالجائزة لأول مرة فى تاريخه، بعدما أشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن الدولى السنغالي اقترب من الفوز بها.

ويصل ساديو مانى اليوم للغردقة على متن طائرة خاصة.

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وأقيمت اليوم مباراة بين أساطير قارة إفريقيا بوجود العديد من النجوم أبرزهم أحمد حسن قائد مصر السابق ووائل جمعة وميدو نجوم مصر ونوانكو كانو قائد نيجيريا السابق والخاج ضيوف قائد السنغال السابق وأمادو فلافيو نجم منتخب أنجولا والأهلي السابق والعديد من النجوم فى سفح الأهرامات على هامش الحفل الضخم الذى ستستضيفه مدينة الغردقة.