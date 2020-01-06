رياضة | المعادي يتعاقد مع هدّاف الصيد في دوري القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعادي يتعاقد مع هدّاف الصيد في دوري القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المعادي في التعاقد مع اللاعب أدهم تركي هدّاف فريق الصيد، لمدة موسم ونصف، لتدعيم صفوفة، بداية من فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وجاء التعاقد مع اللاعب بناءاً على طلب الجهاز الفني لنادي المعادي بقيادة علي صقر الذي أشاد بمستوى تركي، أثناء تواجده مع الصيد طوال مباريات الفريق، حيث سجل اللاعب 6 أهداف في جميع مباريات التي شارك فيها مع فريقه السابق.

ولعب أدهم تركي، لعدة اندية أبرزها انبي والنصر وجيل فيسنتي البرتغالي وبتروجيت والصيد.

ويواصل المعادي استعدادته لمواجهة العياط في افتتاح الدور الثاني على ملعب المعادي.

ويحتل المعادي المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، بينما يحتل العياط المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.