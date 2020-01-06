رياضة | عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يفقد نجميه في السوبر الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يفقد نجميه في السوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني وجماهير النادي صدمة قوية بشأن نجمي الفريق قبل مواجهة السوبر الإسباني الممتظرة.

بيل وبنزيما يغيبان عن بعثة ريال مدريد

وكشف برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني أن كريم بنزيما وجاريث بيل نجمي نادي ريال مدريد سيغيبان عن بعثة الفريق التي ستسافر إلى المملكة العربية السعودية لخوض مواجهات كأس السوبر الإسباني.

سبب غياب بيل وبنزيما عن ريال مدريد

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وأصدر نادي ريال مدريد بيان رسمي اليوم يؤكد أن بيل وبنزيما يعانيان من الإصابة ولن يلحقها بمواجهة الفريق في كأس السوبر الإسباني ولم يتم تحديد فترة غيابهم عن الملاعب حتى الآن.

وقال نادي ريال مدريد في بيانه اليوم: "عد الفحوصات الطبية التي أجريت على لاعبنا جاريث بيل، تبين أن اللاعب يعاني من إلتهاب في الجهاز التنفسي العلوي، في انتظار تطور حالته".

وتابع البيان: "بعد الفحوصات الطبية التي أجريت على لاعبنا كريم بنزيما، تبين أن اللاعب يعاني من إصابة في العضلات شبه الغشائية بسبب كدمات في ساقه اليسرى، في انتظار تطور حالته".

موعد مباراة ريال مدريد القادمة في السوبر الإسباني

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي فالنسيا يوم الأربعاء القادم 8 يناير ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني في السعودية.