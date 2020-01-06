رياضة | هل يُتوج طارق حامد بالأفضل في إفريقيا؟.. مُؤشر جديد يؤكد ذلك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يُتوج طارق حامد بالأفضل في إفريقيا؟.. مُؤشر جديد يؤكد ذلك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الاتحاد الافريقي لكرة القدم صدمة جديدة وذلك قبل حفل الافضل في القارة السمراء بأيام قليلة، خاصة بعد اعتذار بعض النجوم عن التواجد خلال هذا الحفل والذي سيقام في مصر بمدينة الغردقة.

واعتذر اللاعب الجزائري يوسف البلايلي لاعب فريق أهلي جدة السعودي عن الحضور خلال الحفل غدا الثلاثاء، وذلك من أجل مباراة فريقه ضد الهلال في الدوري السعودي للمحترفين.

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وأعلن الكاف عن المرشحين للجوائز خلال الفترة الماضية، ورُشح البلايلي من ضمن أفضل ثلاث لاعبين داخل أفريقيا مع الثنائي طارق حامد لاعب نادي الزمالك المصري، وانيس البدري لاعب فريق الترجي الرياضي التونسي.

وكان قد نجح البلايلي في قيادة منتخب الجزائر للحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي أقيمت في مصر، وأيضاً فاز بلقب دوري أبطال أفريقيا مع فريقه السابق الترجي التونسي بعد الفوز على الوداد البيضاوي في المباراة النهائية.

يذكر أن هناك بعض التقارير قد أشارت إلى عدم حضور محمد صلاح لاعب فريق ليفربول وأيضا رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي خلال هذا الحفل، ويعد الثنائي مرشح لجائزة أفضل لاعب في افريقيا بالإضافة إلى السنغالي ساديو ماني.