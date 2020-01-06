رياضة | وزير الرياضة في ملعب مباراة أساطير العالم بسفح الأهرامات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة في ملعب مباراة أساطير العالم بسفح الأهرامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على حضور مباراة أساطير العالم في كرة القدم التي أقيمت اليوم بسفح الأهرامات على هامش فعاليات حفل الاتحاد الإفريقي "الأفضل" لعام 2019 المقرر إقامته غداً بمدينة الغردقة.

وقام وزير الشباب والرياضة بتقديم التحية لأساطير العالم في الساحرة المستديرة خلال شوطى المباراة التى تجمع أكثر من ٣٠ نجماً عالمياً.

ورحب وزير الشباب والرياضة بجميع ضيوف حفل "الأفضل" ، وأساطير كرة القدم من مختلف الدول المشاركين في الحفل، مقدماً الشكر والتقدير للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على إقامة حفل الأفضل لعام 2019 بمصر، ولرئيس الاتحاد الدولي "الفيفا" على حرصه على حضور الحفل، والفعاليات المصاحبة له.

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وضم الفريق الأول عدداً من أساطير كرة القدم الإفريقية والعربية أبرزهم "حسن شحاته، دروجبا، سامي الجابر، مصطفى حاجي، احمد حسن، الحاج ضيوف، فلافيو، عبيدي بيليه، وائل جمعة، كانو، خاليلو فاديجا، رابح ماجر"، ومعهم أحمد احمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

والفريق الثاني ضم مجموعة من النجوم منهم جوليو سيزر، كافو، فيرون، جوميز، اوكوشا، جيرمي ناتجاب، الأخضر بلومي، ومعهم جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم.

وجاءت المباراة على هامش استضافة مصر لحفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، المزمع له غدا الثلاثاء 7 يناير الجاري بمدينة الغردقة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، حيث ضمت كلاً من، محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزى، فيما تواجد طارق حامد، لاعب وسط الزمالك ضمن القائمة المرشحة للحصول على لقب افضل لاعب داخل إفريقيا