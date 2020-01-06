رياضة | دمنهور يتعاقد مع مهاجم الإنتاج الحربي ووادي دجلة السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دمنهور يتعاقد مع مهاجم الإنتاج الحربي ووادي دجلة السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسئولى نادى دمنهور برئاسة إيهاب عبد الله وبالتنسيق مع الجهازالفنى للفريق بقيادة كمال فريد فى التعاقد مع فاروق عطية مهاجم الأنتاج الحربي ووادي دجلة ولوتنيا السابق في إطار تدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع فاروق عطية علي عقود انضمامة لمدة موسم ونصف بحضور وكيله ممدوح الكواليني وحكيم شحاتة نائب رئيس نادى دمنهور ومحمد عبد الستار مدير إدارى دمنهور ورؤوف الحوشي المشرف العام .

بذكر أن المهاجم فاروق عطية خاض تجربة أحتراف ناجحة با ألمانيا ولوتنيا لمدة 5سنوات ولعب ايضا لعدة أندية بالممتاز الأنتاج الحربي ووادي دجلة وسوهاج بالممتاز(ب).

وكان كمال فريد المدير الفنى لفريق دمنهور قد طلب من مجلس إدارة النادى برئاسة إيهاب عبدالله ضرورة التعاقد مع 4 لاعبين جدد في مراكز الدفاع، ووصانع إلعاب ومهاجم قوى لتدعيم الفريق البحراوي، ليكون قادرا على الدخول بقوة فى المنافسة على احتلال قمة المجموعة الثالثة، في الدور الثاني، وتحقيق حلم الجماهير البحراوية بالعودة من جديد إلى دورى الأضواء والشهرة.

يذكر أن فريق دمنهور يحتل المركز الثالث برصيد 18نقطة بترتيب جدول المجموعة الثالثة، عقب ختام الدور الأول.