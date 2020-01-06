رياضة | أول قرارات عودة الانضباط.. فرمان من مرتضى منصور بشأن نجوم الزمالك

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استقرت إدارة نادي الزمالك على تحديد السقف المالي لكل لاعبي الفريق خلال الموسم المقبل.



ويرغب مسئولو القلعة البيضاء في تخفيض العقود الخاصة بكل اللاعبين وعدم تكرار ما حدث في الموسم الجاري.



ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال افريقيا.

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ورفض مسئولو النادي تكرار خطأ الموسم الماضي وجلب لاعبين بمبالغ طائلة دون تحقيق استفادة منهم.



ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي مساء الجمعة المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.



ويرفض مسئولو الزمالك المغالاة في الأمور المالية حتى لا تحدث مشكلة داخل الفريق والحفاظ على حالة التركيز وعدم تكرار أزمة تعديل العقود التي عانى منها الفريق بشدة في الموسم الجاري ومطالب بعض اللاعبين المتكررة بمضاعفة الأرقام المالية لهم.