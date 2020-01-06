رياضة | اللقطات الأولى لإبراهيموفيتش في ملعب سان سيرو قبل بداية مباراة سامبدوريا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللقطات الأولى لإبراهيموفيتش في ملعب سان سيرو قبل بداية مباراة سامبدوريا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مجددا إلى ملعب سان سيرو معقل اي اس ميلان الإيطالي ، بعد أن تعاقد معه النادي لمدة ستة أشهر من أجل إعادة الانتصارات إلى الروسونيري.

وظهر إبراهيموفيتش قبل انطلاق مباراة ميلان وضيفه سامبدوريا والتي تقام الآن، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي.

وتلقى السلطان تحية الكبيرة الغفيرة التي حضرت إلى ملعب جيوزيبي مياتزا لمشاهدة إبراهيموفيتش.