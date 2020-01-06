شكرا لقرائتكم فرجاني ساسي ينتظم فى التدريبات الجماعية للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم الدولى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا بملعب النادي وذلك عقب عودته من تونس، بعد حصوله على إجازة لمدة يومان بإذن من الجهاز الفني والتى قام خلالهما بزيارة أسرته والاطمئنان عليها والتى غاب عنها ساسي عن لقاء طنطا أمس بسبب الايقاف، وذلك فى الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ويستعد الزمالك خلال الوقت الجارى لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى، فى المباراة التى ستقام يوم الجمعة المقبل على استاد السلام فى التاسعة مساءً، بعد تلقى النادى الأبيض إخطار رسمى من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بموعد ومكان المواجهة بشكل رسمى والتى سيديرها تحكيما الإثيوبى بلاك تيسيما.

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وأكد مهند عون، وكيل ساسى، لـ"الخليج 365" أن اللاعب التونسى يمتلك ثلاثة عروض للرحيل من بينهم عرضين من السعودية إحداهما من الشباب السعودى، وعرض شفوى أخر من قطر إلا أن مسئولى قلعة ميت عقبة رفضوا رحيل اللاعب التونسى خلال الفترة الجارية، نظرًا لحاجة الفريق لوجوده

فيما انتظم فرجانى ساسى فى تدريبات الزمالك استعداداً لمواجهة زيسكو الزامبى، بعدما نفى وكيل اللاعب ما تناقله البعض عن وجود نية لدى اللاعب للرحيل، متابعًا فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" قائلاً: "يوجد شخص فى قطر روج إن فرجانى ساسى سيهرب من الزمالك وهذا عيب لأنه لاعب محترف ويعرف جيداً كيف يحترم إدارة الزمالك متمثلة فى مرتضى منصور وأمير مرتضى ولو فى نصيب يوما للاحتراف والخروج سيكون من الباب الكبير وهو موافقة إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور على المسألة"، مختتمًا حديثه: "فرجانى ساسى يقدر جيداً ما فعلته جماهير الزمالك وإدارة الزمالك معه منذ اليوم الأول له فى النادى ولن يرحل يوما عن القلعة البيضاء إلا من خلال ناديه ونحترم جماهير الفريق لذا فهو مستمر مع الزمالك".