شكرا لقرائتكم حمدى النقاز لـ"الخليج 365": لن أعود للزمالك وهذه حقيقة انتقالى للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف التونسى حمدى النقاز حقيقة طلبه العودة مرة أخرى لنادى الزمالك بعد فسخ عقده مع الفريق الأبيض من طرف واحد خلال الشهور الماضية بداعى عدم حصوله على مستحقاته المالية.

أكد النقاز فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه لن يعودة مرة أخرى لصفوف الزمالك موضحا أن اللعب للفريق الأبيض بمثابة صفحة وأغلقت بالنسبه له مشيرا إلى أنه يتواجد فى الفترة الحالية بمسقط رأسه بتونس.

وتحدث نجم تونس عن حقيقة العروض المحليلة فى الدورى المصرى خاصة النادى الأهلى قائلا :" أتواجد ألان فى تونس ولم أتخذ قرارى الأخير بشأن وجهتى المستقبلية".

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كانت تقارير إعلامية أشارت لتواصل النقاز مع إدارة الزمالك، لبحث إمكانية عودته من جديد خاصة بعدما نمى لعلم اللاعب أن موقفه معقد، وأن الإيقاف والغرامة المغلظة فى انتظاره، خاصة بعد إعلان إدارة الزمالك أن مستحقات اللاعب تبلغ مليون و450 الف دولار تم الاتفاق فى العقد أن يحصل عليهما على 4 دفعات الأولى فى شهر أغسطس الماضى، وهى التى حصل عليها بالفعل بل وحصل اللاعب بشكل مبكر على دفعة شهر يناير الجارى، فى الوقت الذى يتبقى قسطين الاول مستحق فى شهر إبريل القادم والأخر فى شهر يوليو

وتقدم حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد النادى الأبيض للحصول على مستحقاته المتأخرة وتضمنت الشكوى التى تقدم بها اللاعب ضد ناديه إلى الفيفا أنه لم يحصل على مستحقاته لدى النادى، ويحق له فسخ العقد وفقا للائحة اتحاد الكرة المصرى وكذلك الفيفا والتى تنص على أحقية اللاعب فى فسخ العقد إذا لم يحصل على مستحقاته شهرين متتاليين وكان حمدى النقاز أعلن مؤخرا رحيله عن الزمالك وفسخ العقد من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته، قبل أن يكشف مسؤولو الزمالك إن الأمر غير صحيح وإن اللاعب حصل على ما يقرب من 50% من قيمة عقده وإنه مازال على ذمة النادى حيث لم يتلقى الأبيض خطابًا بفسخ التعاقد.

وأوضح مسؤولو الزمالك إنه تم إرسال عقد اللاعب إلى الفيفا بجانب كافة الأوراق التى تثبت عدم صحة موقف اللاعب ومنها إيصالات استلامه أمواله والتحويلات البنكية التى حصل عليها بعدما تقاضى ما يقرب من 212 ألف دولار من إجمالى عقده البالغ 425 ألف دولار بعد خصم الضرائب وإن عقده سارى بنظام الأقساط المحددة الموعد وليس بنظام الرواتب الشهرية كما يوضح اللاعب المستند على وثيقة لديه خارج عقده.