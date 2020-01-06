شكرا لقرائتكم الكاف يوضح لـ"الخليج 365" موقف حضور محمد صلاح ومحرز حفل الأفضل فى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال أدامو في تصريح خاص لسوبر كورة : "الثلاثي المرشح لجائزة الأفضل فى أفريقيا سيحضر غدا بكل تأكيد سواء محمد صلاح أو ساديو ماني أو رياض محرز." وتابع مدير مسابقات الكاف حديثه قائلا: "لدينا تأكيدات بحضور الثلاثي للحفل، وسنرسل طائرة خاصة لإحضارهم من لندن وإعادتهم مباشرة لاستئناف عملهم مع انديتهم لأننا نعرف ان الجدول مزدحم جدا للأندية الانجليزية في وسط الموسم." وعن احتمالية غياب أي لاعب عن الحفل وتأثيرها على فوزه بالجائزة قال أدامو : "بالتاكيد لن يكون هناك أي تأثير، هناك شفافية، والاختيار تم يتبقى فقط الإعلان عنه غدا في الحفل."

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