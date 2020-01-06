شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعقد جلسه سريعة مع اللاعبين على هامش المران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، علي عقد جلسه سريعة مع اللاعبين والجهاز الفنى للفريق اليوم، على هامش الاستعدادات البيضاء لمواجهة زيسكو الزامبى، التى ستقام يوم الجمعة المقبل، على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمنافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا. والتى أسند الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" إدارتها للحكم الإثيوبى باملاك تيسيما.

ووجه مرتضى منصور فى تدريبات الفريق اليوم التهنئة للاعبى الزمالك على الأداء الذي قدموه في المباريات الاخيرة خصوصا لقاء طنطا أمس، بعد نجاحهم في تحويل الخسارة إلى فوز واللعب بروح عالية حتى آخر دقيقة بعد نجح الزمالك قد فى تحقيق الفوز على طنطا بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس الأحد، على ستاد غزل المحلة، فى الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وتقدم الزمالك عن طريق عمر السعيد فى الدقيقة 19 وسجل وليد عادل هدف التعادل لطنطا فى الدقيقة 45 ثم أحرز وليد عادل الهدف الثانى له ولطنطا فى الدقيقة 70 من ركلة جزاء وفى الدقيقة 87 نجح المغربى محمد أوناجم من إدراك هدف التعادل للزمالك من متابعة عرضية زميله أحمد سيد زيزو من الجانب الأيمن استقبلها أوناجم وسددها بقدمة اليسرى قوية داخل مرمى أبناء السيد البدوى وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثالث للزمالك ليرتفع رصيد الأبيض إلى 21 نقطة وارتقى للمركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى.

وطالب مرتضى منصور الجهاز الفني واللاعبين ببذل أقصي ما لديهم من جهد وتحقيق الفوز أمام زيسكو بطل زامبيا، ليستمر الزمالك فى تحسين أوضاعه بمجموعته حيث يحتل المركز الثانى بالمجموعة برصيد 4 نقاط، فى حين يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط، ويحتل أول أغسطس الأنجولى المركز الثالث برصيد نقطتين ويأتى زيسكو فى المركز الأخير برصيد نقطتين.