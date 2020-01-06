شكرا لقرائتكم ضحكة "كولينا" تخطف الأنظار خلال حضور مباراة أساطير العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خطفت ضحكة الإيطالى بييرلويجي كولينا الحكم الدولى السابق الأنظار خلال المباراة الإستعراضية التى تجمع نجوم كرة القدم الأفريقية والعربية بنجوم كرة القدم العالمية على هامش حفل جوائز الكاف للأفضل فى أفريقيا الذى سيقام غداً فى الغردقة بحضور أساطير نجوم العالم.

ويضم الفريق الأول عدداً من أساطير كرة القدم الأفريقية والعربية أبرزهم: "حسن شحاتة، دروجبا، سامى الجابر، مصطفى حاجى، أحمد حسن، الحاج ضيوف، فلافيو، عبيدى بيليه، وائل جمعة، كانو، خاليلو فاديجا، رابح ماجر" .

بينما يضم الفريق الثانى مجموعة من نجوم كرة القدم العالمية وأيضا بعض نجوم كرة القدم الأفريقية ويضم كلا من: "جوليو سيزار، كافو، فيرون، جوميز، أوكوشا، جيرمى ناتيب، الأخضر بلومى، ومعهم جيانى أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم.

Advertisements

وحرص عدد من نجوم الكرة العالمية، وعلى رأسهم الفرنسى دجور كاييف، على حضور ندوة نقاشية لأساطير كرة القدم صباح اليوم فى جامعة القاهرة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، وسط حضور طلابى كبير، ونظم الاتحاد الدولى "فيفا" والاتحاد الأفريقى ووزارة الشباب والرياضية اللقاء الطلابى مع أساطير كرة القدم على المسرح الكبير بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

من المقرر أن ينطلق فى التاسعة مساء غد، الثلاثاء، حفل أفضل لاعب فى أفريقيا والذى تستضيفه مصر، وتحديداً فى سهل حشيش بحضور نجوم الرياضة الأفارقة، ويتنافس على جائزة أفضل لاعب الثلاثى محمد صلاح نجم مصر وليفربول والسنغالى ساديو مانى نجم ليفربول والجزائرى رياض محرز نجم مانشستر سيتى الإنجليزى، وأعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى انتهاء استعدادات المحافظة لخروج حفل توزيع جوائز “الكاف” لاختيار أفضل لاعب أفريقى لعام 2019، المقرر إقامته فى سهل حشيش بمدينة الغردقة غدا الثلاثاء فى أفضل صورة، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أنهت جميع استعداداتها، وأبرزها الانتهاء من أعمال إنارة وتشجير الطرق بصفة عامة، وطريق مطار الغردقة وحتى مكان إقامة الحفل بصفة خاصة، لإبراز الجانب الجمالى الذى تتميز به محافظة البحر الأحمر بشكل عام ومدينة الغردقة المقرر إقامة الحفل بها بشكل خاص، بما يخدم عملية الدعاية والترويج السياحى للمحافظة.

وتواجدت أيضًا سيارات المطافئ والإسعاف فى سفح أهرامات الجيزة قبل انطلاق مباراة أساطير العالم و التى تجمع نجوم كرة القدم حول العالم على هامش حفل جوائز الافضل فى أفريقيا.



كولينا