شكرا لقرائتكم نادى مصر يوقع غرامة علي اسلام صالح لاعب الفريق بعد حصوله علي الإنذار الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لفريق اف سي مصر توقيع غرامة مالية علي اسلام صالح لاعب الفريق بعد حصوله علي الإنذار الثالث في مباراة الفريق امام الأهلي التي أقيمت امس في الجولة الـ 12 للدوري والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

وتسبب الإنذار الذي حصل عليه اسلام صالح امس في إيقافه ماستبعاده من مباراة المقاولون العرب في الجولة الـ 13 للدوري، وأكد عبد الناصر محمد انه قرر توقيع غرامة مالية علي اللاعب بلأت الإنذار حصل عليه بداعي التمثيل داخل منطقة جزاء الأهلي، وهو ما يعتبر استهتار تسبب في خسارة الفريق لجهوده خلال مباراة المقاولون الهامة في مشوار الفريق بجدول الدوري.

وكان نادي اف سي مصر قد اعلن عن تمسكه بجميع لاعبيه حتي نهاية الموسم، رافضا كل العروض التي تلقاها اللاعبون خلال الأيام الماضية عقب تألقهم في الدوري ونجاح الفريق في الوصول للنقطة الـ 11 في اول موسم للفريق بالدوري الممتاز، واحتلاله المركز الـ 13 في جدول الترتيب.

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من جانبه قال عبد الناصر محمد المدير الفني للفريق انه لن يتم النظر لأي عروض تلقاها لاعبو القوام الأساسي للفريق، بعدما تمسك مجلس إدارة النادي والجهاز الفني للفريق بجميع اللاعبين الذين يمثلون القوام الأساسي للفريق منذ انطلاق الدوري.

وأضاف المدير الفني للفريق ان اللاعبين الذين ليس لهم مكان في الفريق هم فقط من سيسمح لهم بالرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الجاري، مشددا علي ان إدارة النادي تعتمد علي سياسة تكوين فريق يثبت أقدامه في الدوري الممتاز.

وكان اف سي مصر قد تعرض لخسارة امس بثلاثية مقابل هدف امام الأهلي في الجولة الـ 12 للدوري ، ولكن الفريق قدم مباراة نالت استحسان الجميع في ظل الفارق الكبير في الخبرات بين الأهلي وفريق اف سي مصر.