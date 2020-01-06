شكرا لقرائتكم الزمالك يستضيف رؤساء ومندوبي الأندية للمرة الثانية غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف نادي الزمالك في الواحدة من ظهر غداً الثلاثاء، اجتماع رؤساء ومندوبي الأندية وهي الجلسة الثانية بعد التى عقدت الأسبوع الماضى بحضور أكثر من 50 نادي ومركز شباب ويتضمن جدول الأعمال في اجتماع الغد مناقشة اتخاذ موقف موحد تجاه لجنة الحكام بسبب الأخطاء التحكيمية، التى شهدتها الجولات الماضية من مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء بيان الزمالك عبر موقعه الرسمى اليوم كالتالى:"الأندية سوف تتخذ موقف حاسم وموحد بسبب الأخطاء التحكيمية التى حدثت بشكل لافت للنظر فى الفترة الأخيرة وتقدمت أندية منها الإسماعيلي والاتحاد والزمالك بشكاوى إلى اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة وأصدرت بيانات شجب واستنكار ضد عدد من الحكام أداروا مبارياتها في مسابقة الدوري الممتاز، سيناقش الاجتماع أيضا اللائحة الحالية لاتحاد الكرة وإجراء تعديلات عليها".

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وعقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك جلسة يوم الأربعاء الماضى، وذلك مع أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في مقر النادي الأبيض، وقال :" أنا متواجد على جروب الواتس الخاصة بالجمعية العمومية والجميع يسأل عن مرتضى منصور وعدم تدخله بسبب مشاكل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، لذا اجتمعنا لمناقشة الوضع الحالي بالجبلاية ويعد ذلك الاجتماع بمثابة تمهيدى لاجتماع 7 يناير الذى سنعقده أيضًا فى مقر الزمالك".

وتابع مرتضى منصور فى الجلسة السابقة لاجتماعه مع الأندية أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة هي المسؤولة عن رحيل مجلس الجبلاية فى أي وقت، وأضاف أن وجود عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية فى الجلسة التمهيدية يعد أمر جيد، وقال :" من يخاف على مصلحة ناديه فعليه حضور الاجتماع المقبل من أجل اتخاذ قرارات من أجل الجمعية العمومية وليس من أجل مصلحة أي ناد، مختتما حديثه أنه يتوقع حضور 200 عضو بالجمعية العمومية للجبلاية في اجتماع الغد.