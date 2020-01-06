شكرا لقرائتكم استبعاد صلاح محسن من قائمة الأهلي في زيمبابوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحدد النادي الأهلي فجر بعد غدا الأربعاء موعداً للسفر الى زيمبابوي استعداداً للمباراة المرتقبة والمحدد لها يوم 11 يناير الجاري، وهي الرحلة التي قد تشهد تواجد الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا المنضم حديثاً من صفوف أفيس البرتغالي بعد فسخ تعاقد اللاعب من طرف واحد.
ومن المقرر أن يتم استدعاء كافة اللاعبين المقيدين بالقائمة الأفريقية لرحلة الفريق المقبلة والتي سيتم الإعلان عنها هلال ساعات.
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