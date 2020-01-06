طارق حامد في التدريبات الجماعية للزمالك

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جدة - عمرو شويل انتظم طارق حامد لاعب وسط الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المُقامة حاليًا فى مقر النادى، قبل سفره لحضور حفل الكاف لاختيار أفضل لاعب فى أفريقيا عام 2019 الذي سيقام غدا الثلاثاء في سهل حشيش بالغردقة، وذلك عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعب من الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق لمدة يومان على خلفية إيقافه فى لقاء طنطا فى الدورى.
وتقدم الزمالك أمام طنطا عن طريق عمر السعيد فى الدقيقة 19 وسجل وليد عادل هدف التعادل لطنطا فى الدقيقة 45 ثم أحرز وليد عادل الهدف الثانى له ولطنطا فى الدقيقة 70 من ركلة جزاء وفى الدقيقة 87 نجح المغربى محمد أوناجم من إدراك هدف التعادل للزمالك من متابعة عرضية زميله أحمد سيد زيزو من الجانب الأيمن استقبلها أوناجم وسددها بقدمة اليسرى قوية داخل مرمى أبناء السيد البدوى وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثالث للزمالك ليرتفع رصيد الأبيض إلى 21 نقطة وارتقى للمركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى.
فيما حرص عمرو عبد السلام مدرب حراس الزمالك، على تخصيص فقرة تأهيل قوية للحراس الأربعة: محمد ابوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي ومحمد فتحي قنديل، وذلك علي هامش المران المقام حاليا وعقب ذلك خاض الرباعي فقرة فنية، استخدم خلالها مدرب الحراس، بعض الوسائل التدريبية، بهدف التعامل مع التسديدات القريبة ورد الفعل السريع ويستعد الزمالك لمواجهة فريق زيسكو الزامبي الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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