شكرا لقرائتكم الأهلي أمام الهلال في "المحترفين".. 10 خسائر و3 انتصارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى أهلي جدة لكسر عقدته في مواجهاته الأخيرة أمام الهلال والعودة لسكة الانتصارات من الباب الكبير، حينما يلاقيه يوم الثلاثاء على ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في مباراة مؤجلة من المرحلة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يعرف الأهلي طعم الانتصار على الهلال في دوري المحترفين منذ آخر فوزٍ له في شهر أبريل من عام 2016 وهو الفوز الذي منحه لقب بطل دوري المحترفين السعودي.

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وعلى الرغم من أن الأهلي حقق الفوز على الهلال في دوري أبطال آسيا بهدف نظيف مطلع هذا الموسم وهو الانتصار الذي لم يشفع له بالتأهل كونه خسر لقاء الذهاب 4-2، إلا أنه لم ينجح في تحقيق الفوز في آخر 7 مواجهات بينهما في دوري المحترفين.

ويعاني الأهلي كثيراً في مواجهاته أمام الهلال منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي حيث لم ينتصر سوي في 3 لقاءات فقط في حين تلقى 10 خسائر وتعادلا في 9 مباريات.

وستكون هذه المباراة مهمة للغاية للأهلاويين كونها ستحدد مسارهم في الدوري حيث إن الفوز سيجعلهم منافسين بقوة على لقب الدوري حيث سيقلص الفارق بينه وبين المتصدر النصر إلى 3 نقاط فقط، في حين أن الخسارة ستعني أن المنافسة ستتواصل بين الهلال وغريمه التقليدي النصر قبل انطلاق الدور الثاني.