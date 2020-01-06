شكرا لقرائتكم يوفنتوس يتمسك ببقاء مدافعه التركي ديميرال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، رغبته في الإبقاء على مدافعه الدولي التركي ميريح ديميرال، في صفوف الفريق وذلك ليقضي على أمال الأندية الإنجليزية الراغبة في ضمه.

وكان ناديا أرسنال ومانشستر يونايتد أبديا رغبتيهما في التعاقد مع ديميرال (21 عاماً) خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لكن صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أكدت رغبة يوفنتوس في بقاء لاعبه التركي.

وانضم ديميرال إلى صفوف يوفنتوس بداية الموسم الجاري، قادمًا من فريق ساسولو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.