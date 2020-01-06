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بولونيا يقتنص تعادلاً ثميناً من فيورنتينا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتنص بولونيا تعادلا مثيرا على أرضه أمام ضيفه فيورنتينا بهدف لمثله يوم الاثنين ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشر من لكرة القدم.

وتقدم فيورنتينا في الدقيقة 27 عن طريق ماركو بيناسي، قبل أن يسجل أرسوليني هدف التعادل لبولونيا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع بولونيا رصيده إلى 23 نقطة في المركز العاشر، بينما رفع فيورنتينا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر.

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