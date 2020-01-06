شكرا لقرائتكم بولونيا يقتنص تعادلاً ثميناً من فيورنتينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتنص بولونيا تعادلا مثيرا على أرضه أمام ضيفه فيورنتينا بهدف لمثله يوم الاثنين ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتقدم فيورنتينا في الدقيقة 27 عن طريق ماركو بيناسي، قبل أن يسجل أرسوليني هدف التعادل لبولونيا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.
ورفع بولونيا رصيده إلى 23 نقطة في المركز العاشر، بينما رفع فيورنتينا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر.
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