شكرا لقرائتكم أرسنال يفاوض بايرن ميونخ للتعاقد مع بواتينغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأت إدارة نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، يوم الاثنين، محادثات مع إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني، من أجل التعاقد مع المدافع جيروم بواتنغ خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن النادي البافاري سيسمح لبواتنغ (31 عاما) بالرحيل عن الفريق، في ظل تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، وذلك بمقابل مادي يصل إلى 15 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، يسعى لتدعيم دفاع فريقه بمدافع قوي وصاحب خبرة، خاصة أن تراجع نتائج الفريق في الموسم الحالي، يرجع في الغالب إلى تواضع مستوى دفاعه.

ويحتل أرسنال المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة بعد خوضه 21 مباراة.