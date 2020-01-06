مصادر: محمد صلاح لم يؤكد حضوره احتفالية توزيع جوائز الكاف في الغردقة

أعلنت مصادر مسئولة في فريق عمل تنظيم حفل توزيع جوائز الكاف المقرر إقامته غدا الثلاثاء في منطقة سهل حشيش في الغردقة، أن النجم المصري العالمي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، لم يؤكد حتى تلك اللحظة حضوره الحفل.

كما أكد المصدر، أنه في حالة حضوره ستصل الطائرة الخاصة التي تنقله لمدينة الغردقة صباح غدا الثلاثاء من إحدى المطارات الإنجليزية.

ويعتبر محمد صلاح واحد من ضمن الثلاثة المرشحين للحصول على أفضل لاعب في أفريقيا، مع النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب نادي ليفربول وأيضاً رياض محرز الجزائري لاعب نادي ماتشستر سيتي، حيث يتنافس الثلاثة على هذه الجائزة والتي حصل عليها محم صلاح العامين السابقين.