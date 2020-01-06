"سوبر كورة" يكشف أول المستبعدين من قائمة الأهلي المسافرة لـ زيمبابوي

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وحدد النادي الأهلي فجر بعد غدٍ الأربعاء موعدًا للسفر إلى زيمبابوي استعدادًا للمباراة المرتقبة والمحدد لها يوم 11 يناير الجاري، وهي الرحلة التي قد تشهد تواجد الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا المنضم حديثًا من صفوف أفيس البرتغالي بعد فسخ تعاقد اللاعب من طرف واحد.
ومن المقرر أن يتم استدعاء كل اللاعبين المقيدين بالقائمة الأفريقية لرحلة الفريق المقبلة والتي سيتم الإعلان عنها هلال ساعات.
جدير بالذكر أن الأشعة التي خضع لها مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أثبتت سلامته من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام إف سي مصر بالدوري العام، حيث أثبتت الأشعة جاهزية اللاعب، لتدعيم فريقه في مواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ويحل الأهلي ضيفًا على بلاتينيوم ستارز، يوم 11 من الشهر الجاري بزيمبابوي.
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