شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر كورة" يكشف أول المستبعدين من قائمة الأهلي المسافرة لـ زيمبابوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على استبعاد أحد مهاجمي الفريق من قائمة الأهلي المسافرة إلى زيمبابوي لخوض مباراة بلاتينيوم في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

وحدد النادي الأهلي فجر بعد غدٍ الأربعاء موعدًا للسفر إلى زيمبابوي استعدادًا للمباراة المرتقبة والمحدد لها يوم 11 يناير الجاري، وهي الرحلة التي قد تشهد تواجد الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا المنضم حديثًا من صفوف أفيس البرتغالي بعد فسخ تعاقد اللاعب من طرف واحد. Advertisements ومن المقرر أن يتم استدعاء كل اللاعبين المقيدين بالقائمة الأفريقية لرحلة الفريق المقبلة والتي سيتم الإعلان عنها هلال ساعات.

جدير بالذكر أن الأشعة التي خضع لها مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أثبتت سلامته من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام إف سي مصر بالدوري العام، حيث أثبتت الأشعة جاهزية اللاعب، لتدعيم فريقه في مواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.