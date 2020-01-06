الرجاء المطروحى يتعاقد مع وائل فراج وعبد الحميد سامى فى الميركاتو الشتوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة الرجاء المطروحى برئاسة سعد أبو صندوق مع الثنائى وائل فراج مهاجم الداخلية السابق وعبد الحميد سامى مدافع الإسماعيلى الأسبق خلال الميركاتو الشتوى الجارى فى إطار خطة الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر على أمل العودة للمنافسة على الصعود للأضواء من جديد بعدما ساءت نتائج الفريق مؤخرًا وتقهقر ترتيبه إلى المركز الخامس برصيد 16 نقطة.



وائل فراج

تعادل فريق غزل المحلة على ملعبه مع الأولمبى بهدفين لمثليهما فى الجولة الحادية عشرة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى ليفقد أبناء المحلة نقطتين ثمينتين فى سباق القمة، بهذه النتيجة ارتفع رصيد المحلة إلى 21 نقطة فى المركز الثانى بجدول المجموعة بفارق نقطتين عن فاركو صاحب الصدارة فى الوقت الذى نجح فيه المنصورة فى استكمال نتائجه الجيدة بالفوز على الرجاء المطروحى بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 16 نقطة، بينما تجمد رصيد الرجاء عند نفس الرصيد من النقاط كما تعادل دكرنس على ملعبه مع بيلا سلبيا ليرتفع رصيد الأول إلى 15 نقطة .

كما أسفرت باقى نتائج المجموعة عن تعادل الحمام الذى يقوده مجدى طلبه مع مالية كفر الزيات بهدف لمثله ليرتفع رصيد الأول إلى 15 نقطة فى المركز السادس بينما ارتفع رصيد المالية إلى 5 نقاط فى المركز قبل الأخير للمجموعة ، بينما حقق دمنهور فوزًا غاليًا على ملعبه على حساب أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل لا شىء ليرتفع رصيد الفائز إلى 18 نقطة فى المركز الثالث للمجموعة بينما تجمد رصيد أبو قير عند 13 نقطة فى المركز الثامن.

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وقررت لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل انطلاق مباريات الدور الثانى لدورى القسم الثانى يوم 19 يناير الجارى، بدلا من يوم 12 للمجموعة الأولى "الصعيد" ويوم 13 للمجموعة الثانية القاهرة والقناة، ويوم 14 يناير للمجموعة الثالثة وهى أندية بحرى.