شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة النادي الاهلي تحتفل بمباراة الـ 6-1 بالتزامن مع التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بمختلف مواقع السوشيال ميديا، على احياء ذكري مباراة المارد الاحمر الشهيرة أمام نادى الزمالك والتي انتهت بسداسية مقابل هدف وحيد للأبيض.

وبالتزامن مع يوم 6 يناير، اليوم، نشرت الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء، صورة لنجم الفريق السابق خالد بيبو بصحبه نجله، وكتبت " ‏اليوم 6⃣-1⃣-2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣، ذكرى رائعة لمباراة روى تفاصيلها أحد نجومها خالد بيبو لعمرو خالد بيبو ليكون شاهداً على حدث جديد قريباً، يلا يا أهلي".

ويحل الأهلي ضيفًا على نادى بلاتينيوم ستارز، يوم 11 من الشهر الجاري بزيمبابوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي، المركز الثاني برصيد 6 نقاط، متساويا من الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي بنفس الرصيد، فيما يحل بلاتينوم في مؤخرة الجدول بدون أي رصيد من النقاط.

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ومنح الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر راحة سلبية للاعبين لمدة 48 ساعة قبل الاستعداد للسفر إلى زيمبابوي؛ لمواجهة فريق بلاتينيوم فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وكان الأهلى قد استهل مشواره فى دور المجموعات بالخسارة أمام النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف، ثم الفوز على الهلال السودانى بنتيجة 2/1، قبل أن يفوز على بلاتينيوم ستارز بهدفين نظيفين، ليحصد المارد الأحمر 6 نقاط يتساوى بهم مع كل من النجم والهلال، وهو ما يشعل المنافسة بين الثلاثى على حجز بطاقة التأهل لربع النهائي.

و تربع المارد الأحمر على قمة الدوري العام منفرداً بالصدارة، بعد الفوز على نادى مصر فى مباراة الجولة 12 من عمر المسابقة بثلاثية مقابل هدف، ليرفع الفريق الأحمر رصيده إلى النقطة 30 مبتعداً بالصدارة عن المقاولون العرب أقرب منافسيه بفارق 4 نقاط.