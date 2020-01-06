شكرا لقرائتكم خبر عن حكام الزمالك وزيسكو فى القاهرة الخميس استعدادًا لإدارة موقعة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل القاهرة فجر الخميس المقبل، طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى، في الجولة الرابعة لمنافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا التى ستقام يوم الجمعة، بملعب السلام، والتى أسند الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إدارتها للحكم الإثيوبى باملاك تيسيما ويعاونه كل من السودانى محمد عبد الله إبراهيم، مساعد أول، الإثيوبي صامويل تانجو، مساعد ثان، الحكم الرابع الإثيوبي ليما نيجوسي.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بالمجموعة برصيد 4 نقاط، فى حين يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط، ويحتل أول أغسطس الأنجولى المركز الثالث برصيد نقطتين ويأتى زيسكو فى المركز الأخير برصيد نقطتين وسبق وأدار باملاك تيسيما، مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى فى إياب نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية فى نسختها الماضية التى توج بلقبها الفريق الأبيض بالفوز على ركلات الترجيح على الفريق المغربى.

وبدأ الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، اليوم التحضيرات لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبى، حيث شهدت التدريبات الجارية عودة عناصر الفريق الأبيض الأساسية بعدما منح الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، راحة لمجموعة كبيرة من اللاعبين الأساسيين فى مواجهة طنطا، التى جمعت بين الفريقين بالأمس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

وكان الزمالك قد نجح فى تحقيق على طنطا بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس الأحد، على استاد غزل المحلة، وتقدم الفريق الأبيض عن طريق عمر السعيد فى الدقيقة 19 وسجل وليد عادل هدف التعادل لطنطا فى الدقيقة 45 ثم أحرز وليد عادل الهدف الثانى له ولطنطا فى الدقيقة 70 من ركلة جزاء وفى الدقيقة 87 نجح المغربى محمد أوناجم من إدراك هدف التعادل للزمالك من متابعة عرضية زميله أحمد سيد زيزو من الجانب الأيمن استقبلها أوناجم وسددها بقدمة اليسرى قوية داخل مرمى أبناء السيد البدوى وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثالث للزمالك ليرتفع رصيد الأبيض إلى 21 نقطة وارتقى للمركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى.