زوجة فرانك ريبيري الجزائرية تقدم له هدية بـ120 ألف دولار.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقى النجم الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب فريق فيورنتينا الإيطالي، هدية قيمة من زوجته الجزائرية وهيبة، بمناسبة استقبال العام الجديد 2020.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” فإن الهدية عبارة عن ساعة رولكس “سكاي دولر” وتبلغ قيمتها 120 ألف دولار، وقد طعمت بقطع من الألماس عيار 35 قيراط من تصميم الجواهرجي غابرييل ذا جولير.

غابرييل ذا جولير، قام بتثبيت رقم قميص ريبيري مباشرة أسفل تاج رولكس.

لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني السابق، يبتعد حاليا عن مباريات فريقه فيورنتينا لشهرين ونصف الشهر، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة بالدوري، والتي أخضعته لجراحة تثبيت عظمة الكاحل والشظية بالقدم اليمنى.

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بيان للنادي جاء فيه: يعلن فيورنتينا أن اللاعب فرانك ريبيري خضع لجراحة تثبيت عظمة الكاحل والشظية، العملية أجريت بنجاح، حيث سيبدأ برنامجه التأهيلي تمهيدا للعودة للملاعب.

ريبيري قبل إصابته سجل هدفين مع فيورنتينا وصنع اثنين آخرين في أول مواسمه على الإطلاق في ملاعب إيطاليا.

اللاعب البالغ من العمر الـ36 عاماً، كان قد انضم الصيف الماضي لصفوف “الفيولا” بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونيخ الألماني، حيث أصيب في 30 نوفمبر الماضي خلال مباراة فريقه أمام ليتشي، وذلك بعد أن قدم بداية قوية للموسم.

ريبيري كان أحد نجوم بايرن ميونيخ الذين فازوا بالثلاثية التاريخية (دوري الأبطال والبوندسليجا وكأس ألمانيا) في موسم (2012-2013).