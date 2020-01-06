بيريز يبحث تذكرة رحيل جاريث بيل عن ريال مدريد

الإثنين 6 يناير 2020

بات الدوري الأمريكي هو الوجهة القريبة لضم اللاعب الويلزي جاريث بيل، بعد فشل القاطرة بالعودة لمستواه والطبيعي والخروج من حسابات زيدان تماما ونهائيا رغم تواجد بالفترة الأخيرة.



ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، فإن فلورنتينو بيريز رئيس البلانكو يعمل على رحيل جاريث بيل، عبر الحديث مع نجم الفريق السابق ديفيد بيكهام ليرحل الويلزي لفريق الدولي الإنجليزي "إنتر ميامي" أو لعله يكون بصفوف لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، حتى أن بيريز على علم بعدم القدرة على تحصيل ٨٥ مليون يورو المقابل، الذي تم دفعه بصاحب الثلاثين عاما قبل ستة مواسم ونصف لفريقه توتنهام الإنجليزي.

جدير بالذكر أن جاريث، قد حصد رباعية لدوري أبطال أوروبا ومثلها لكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي، كذلك بطولات الدوري والكأس لكنه لم يدخل قلوب عشاق الملكي تماما وتعددت إثباته لتبعده أكثر عن الفريق.