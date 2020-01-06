شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من إعلان الفائز.. ماذا قدم المرشحون لـ«الأفضل في أفريقيا»؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتب: سلمى الموجي.

يتنافس الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني ورياض محرز على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019.

ويقام الحفل غداً الثلاثاء، في مدينة الغردقة، وتعتبر هي المرة الأولى التي تستضيف فيها مصر هذا الحفل.

وكان الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قد توج بجائزة الأفضل في أفريقيا عن عامي 2017 و2018، فيمما توج بها النجم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2016، بينما لم يتوج بها الأسد السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول من قبل.

وفيما يلي نستعرض أهم إنجازات وأرقام الثلاثي لعام 2019:

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حقق «صلاح» 3 ألقاب هذا العام مع ليفربول، وهي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، بجانب كأس العالم للأندية، ولم يحقق أي بطولة مع المنتخب المصري.

كما حقق زميله ساديو ماني الألقاب ذاتها مع ليفربول، بجانب حصوله مع منتخب السنغال على وصافة أمم أفريقيا.

ويتفوق ساديو ماني على الثنائي الآخر من حيث عدد الأهداف حيث سجل ماني 35 هدفاً مع ليفربول ومنتخب السنغال وصنع 15، ويأتي بعده صلاح بعدد 26 هدفاً وصناعة 12 مع الريدز ومنتخب الفراعنة، بينما سجل محرز 14 هدفاً وصنع 18 مع مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر.

ويتغلب الجزائري رياض محرز على الثنائي الآخر في عدد الألقاب، حيث حقق 5 ألقاب، وهي بطولة الدوري الإنجليزي وكأس السوبر الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة مع مانشستر سيتي بجانب تحقيق لقب أمم أفريقيا مع منتخب الجزائر.

*تنويه

تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب المصري اليوم